Schmidt-Nardella, la guerra infinita: "Il sindaco si accorge ora delle gru. E in 15 anni che ha fatto per toglierle?"

Cinque giorni al Natale ma il percorso di addolcimento dei toni – con panettone o pandoro, quella è questione di gusti – nell’agone della politica fiorentina appare ancora fermo ai box. Alle reciproche punzecchiature tra la coalizione di centrosinistra, a trazione dem e con Sara Funaro in pole postion, che si avvia a dar battaglia alle comunali 2024 da una parte e i renziani di Italia Viva, a oggi in corsa da soli con Stefania Saccardi, dall’altra ieri si è aggiunto un altro capitolo di un grande classico, la disfida tra il sindaco Dario Nardella e il direttore degli Uffizi Eike Schmidt a un passo dalla discesa in campo con il centrodestra.

Nuovo (anzi nuovi) oggetti del contendere i progetti fatti Nardella a Simone Verde, che a breve succederà proprio a Schmidt alla guida degli Uffizi. Sull’edizione di ieri di Repubblica, Nardella ha proposto a Verde di collaborare per realizzare mostre, per un percorso e un biglietto congiunto e per rimuovere le gru accanto al museo. Tempo zero i dardi avvelenati di Schmidt . "Queste proposte – le sue parole – anzitutto fanno capire la poca fantasia, il poco aggiornamento sui fatti e la poca memoria storica del sindaco perché due delle proposte sono state fatte una quindicina di anni fa da Matteo Renzi e realizzate nel frattempo". E ancora: "L’idea del percorso del Principe è stata implementata nel programma Unesco, è stato firmato un protocollo d’intesa ed era possibile avere tutti i finanziamenti necessari per il restauro del Corridoio vasariano. Quindi la prima proposta è datata e già in atto. Anche per il biglietto combinato esistono già biglietti che comprendono i musei civici e quelli dello Stato a partire dalla Firenze Card gestita proprio dagli uffici del sindaco. Per le mostre da fare col Comune noi ne abbiamo fatte tante e continuiamo a prestare, in maniera molto generosa, opere degli Uffizi per le mostre del Comune".

Schmidt chiude con la questione più spinosa: le gru che devastano il panorama del centro. "La cosa assurda è che il sindaco si accorga ora, dopo 15 anni, che ci sono due gru davanti al suo ufficio". Per Schmidt, "in questi anni il sindaco avrebbe potuto chiedere al ministro, che era del suo stesso partito, di introdurre una norma per sostituirle con dei montacarichi". Schmidt ricorda che i lavori sono gestiti dagli Uffizi da primavera. "Ho fatto una proposta che garantisce che queste gru vadano tolte dopo il completamento del restauro dei tetti e delle facciate tra un anno e mezzo. Il sindaco potrebbe una norma che vieta le gru in centro a Firenze".

Emanuele Baldi