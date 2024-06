Un anno senza Kata, Eike Schmidt incontra la mamma: “Faremo di tutto per trovarla”

Firenze, 10 giugno 2024 – “Faremo di tutto per riportare Kata alla sua mamma”. Sono le parole di Eike Schmidt, che ha partecipato a una manifestazione per non dimenticare il caso della bambina che aveva cinque anni quando il 10 giugno del 2023 scomparve nel nulla, senza mai più essere ritrovata nonostante le lunghissime e meticolose indagini.

Era dentro le stanze abusive dell’ex hotel Astor occupato da un folto gruppo di senza casa che subaffittavano i locali stessi a peso d’oro a famiglie in difficoltÀ. Un contesto di grave degrado poi sanato, dopo la scomparsa della bambina, con la chiusura dell’Astor.

La madre ha voluto organizzare una manifestazione, che si è svolta in piazza Luigi Dallapiccola, vicino a dove avvenne la scomparsa. A sostenere la madre di Kata, l’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse.

Resta il dolore per la mamma della piccola, il dolore di non sapere dove è la sua piccina. “Io sento che è ancora viva”. Mentre intanto si continua a indagare. Le forze dell’ordine battono più piste. Ma di Kata non si è avuto più notizie.