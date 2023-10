Schianto sul viale dei Mille. Grave uno scooterista di 53 anni

Sarebbero gravi le condizioni di uno scooterista vittima di un incidente che si è verificato in viale dei Mille, all’incrocio con via Giusti. Il sinistro si è verificato intorno alle 15 di domenica ed ha coinvolto un’auto, una Opel Corsa alla cui guida era una donna, e uno scooter condotto da un 53enne residente a Sesto, A.C. le sue iniziali. Stando alla ricostruzione operata dalla polizia municipale l’auto stava percorrendo il viale da valle verso monte, ovvero in direzione via Gramsci, mentre lo scooter, un Kymko 50, viaggiava in direzione opposta verso viale Ariosto. L’impatto, molto violento, è avvenuto all’altezza dell’incrocio di via Giusti: i rilievi effettuati dagli agenti della municipale sestese dovranno chiarire se la guidatrice dell’auto avesse effettuato una manovra di svolta a sinistra, non consentita.