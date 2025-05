Monologo di Bergoglio. De Vita entra in scena

Ugo De Vita interpreta il ‘Monologo di Papa Francesco’ di Vincenzo Arnone, sacerdote e scrittore, alla Basilica Santa Maria Novella il 28 maggio alle 18.30 a ingresso libero. Sono versi scolpiti in un pensiero colloquiante con il Padre Celeste quelli che Don Vincenzo Arnone consegna idealmente a Papa Francesco, nei giorni del trigesimo del ritorno alla Casa del Padre del pontefice. Questo poemetto che può dirsi monologo è altro da una raccolta di liriche. Titolo stesso è di disarmante semplicità: ’Monologo di Papa Francesco’, un’istantanea affidata a una scrittura di rara suggestione.

"Amo Firenze e sono contraccambiato dal pubblico quando propongo qualcosa in città, sento questo come un appuntamento speciale. Sono credente - dice Ugo De Vita - e rendere con le parole di Arnone un omaggio a Papa Francesco, che ho incontrato più volte e che mi ha donò una esperienza meravigliosa a Cracovia, mi rende felice. Grazie a Bergoglio recitai un mio testo sul giovane Wojtyla". "Questo è un monologo drammatico - dice Don Vincenzo Arnone - ho immaginato la ’voce dell’anima’. cioè il ’sentire’ del pontefice, nel tratto di strada della cassa lignea con le spoglie mortali percorso tra San Pietro e Santa Maria Maggiore, quando il feretro del Papa viene trasferito nella Basilica Liberiana. Portare a Firenze proprio in occasione del trigesimo un pensiero rivolto a Papa Bergoglio mi pare molto bello". "Arnone è uno scrittore importante - sottolinea Ugo De Vita - e questo suo monologo su Papa Francesco ha una forza dirompente. Il pubblico ricorderà, come evocato dal testo, l’immagine di silenzio e amore del tempo del Covid, con Papa Francesco in ginocchio in una piazza San Pietro sterminata e deserta. Ma è quel breve tragitto del feretro tra San Pietro e Santa Maria Maggiore che "accende" la parola poetica di Arnone e rende viva la fiamma dell’amore universale".

Maurizio Costanzo