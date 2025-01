Schiaffi alla ex fidanzata e minacce con un cavatappi: 20enne arrestato

Firenze, 14 gennaio 2025 – Ha preso a schiaffi la ex fidanzata minacciandola con un cavatappi, danneggiando anche l’auto dove la donna si era rifugiata per scampare alla furia dell’uomo. Per questo un cittadino albanese di 20 anni è finito in manette. È accusato di atti violenti nei confronti della ex fidanzata, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato quando la donna si è recata presso l’abitazione del suo ex compagno per restituire alcuni oggetti dopo conclusione del loro rapporto. L’uomo a quel punta è andato in escandescenze e solo grazie all’intervento del cugino la donna è riuscita a scappare e rifugiarsi nella sua auto, dove però è stata raggiunta dall’uomo che ha iniziato a colpire il lunotto con il cavatappi d’acciaio.

Nel contempo la ragazza aveva chiamato i soccorsi tramite 112. I due equipaggi della squadra Volante giunti sul posto sono a quel punto divenuti oggetto della rabbia dell’uomo che ha colpito con calci e pugni anche i poliziotti. Gli agenti, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a calmare la situazione senza che nessuno riportasse lesioni e a trarre in arresto il cittadino albanese. Giudicato con rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto, quale misura cautelare, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.