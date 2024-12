Cosa sappiamo fin qui della tragedia di Calenzano: esplosione, ipotesi, vittime. Com'è l'impianto

Calenzano (Firenze), 9 dicembre 2024 - E' stato come un terremoto. L'esplosione di Calenzano, dove un incidente le cui cause sono ancora da stabilire ha fatto saltare parte del deposito dove i camion caricano il carburante ripropone il tema della sicurezza sul lavoro. Erano le 10.20 di un tranquillo lunedì quando tutta Firenze e mezza provincia ha sentito lo scoppio tremendo. Quindi la nube nera che si è alzata, visibile da chilometri. Bloccata la ferrovia Prato-Firenze, bloccato e poi riaperto il casello di Calenzano dell'A1. Al termine della giornata il bilancio provvisorio è di due morti, tre dispersi e 27 feriti. Nove di questi sono stati portati direttamente in ospedale, altri 17 si sono invece presentati nelle strutture sanitarie. Sono persone che si sono ferite anche a centinaia di metri dallo scoppio con vetri e crolli. Questo fa comprendere la forza dell'esplosione.

