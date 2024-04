Scetticismo sì ma senza esagerare

Lo scetticismo è l’atteggiamento di chi esclude la possibilità di una conoscenza assoluta delle cose e del raggiungimento della verità. Lo scettico è diffidente per partito preso, incredulo abituale e sfiducioso cronico. La paura di essere sempre e comunque ingannati da qualcuno e l’esposizione al continuo variare di notizie, accentuano in queste persone un senso di disagio e il non ammettere nulla che non sia provato. Per gli scettici è necessario concentrarsi sulle prove e sui fatti, piuttosto che sui pregiudizi o sulle ipotesi affrontando le situazioni con mente aperta e disponibilità a considerare tutte le prospettive senza dare un giudizio definitivo, ponendosi domande e cercando nuove risposte. Questa mentalità ha portato progressi nella scienza, nella tecnologia e nella società nel suo complesso. Galileo, per esempio, era uno scettico che ha messo in discussione la convinzione prevalente che la Terra fosse il centro dell’universo. Il suo scetticismo lo portò a sviluppare una nuova comprensione del sistema solare che rivoluzionò l’astronomia. Se lo scetticismo può essere considerato uno strumento prezioso, il dubbio eccessivo è invece dannoso e caratterizzato dal non prendere mai decisioni o dal non agire, da una mancanza di fiducia negli altri fino a danneggiarne le relazioni. La curiosità e l’umiltà sono i due elementi importanti per navigare nel mondo complesso in cui viviamo: la curiosità serve per attivare la capacità di apprendimento e sviluppare la ricerca, valutare criticamente informazioni e argomenti, l’umiltà per tenere vivo l’ interesse per certezze essenziali. Nella realtà siamo circondati da un falso scetticismo e di quello vero non ne avremo mai abbastanza. Solo favorendo l’innovazione e la creatività e promuovendo l’apertura mentale , possiamo sperare di avere un impatto positivo sul futuro della nostra società.

Diceva Cartesio: "Per cercare la verità, è necessario almeno una volta nel corso della nostra vita dubitare, per quanto possibile, di tutte le cose". Il pensiero critico ci permetterà di allontanare l’ansia, gestire le contraddizioni della esistenza ed essere così una risorsa preziosa in tutti i settori della vita.