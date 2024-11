Scatti di Amendola per un Michelangelo che diventa informale

’Aurelio Amendola per Michelangelo. Il primato dell’informale’ è la mostra che apre oggi al Rifugio Digitale. L’esposizione esplora l’informale in Michelangelo, attraverso le fotografie di Aurelio Amendola che invitano il pubblico a scoprire l’anima aniconica delle opere michelangiolesche. L’obiettivo fotografico di Amendola esplora i vari stadi della lavorazione del marmo, avvicinandosi progressivamente all’informale e reinterpretando l’arte di Michelangelo con uno sguardo che valorizza astrazione e dettagli materici, invitando il pubblico a scoprire l’anima aniconica delle sue sculture. Le sue immagini rivelano dettagli straordinari, come nella ’Pietà’, dove le superfici levigate sembrano trasformarsi in cera sotto la luce calda e avvolgente, esaltando una bellezza senza tempo. Il vernissage si svolgerà domani alle 18,30 alla presenza del fotografo Aurelio Amendola e del curatore Antonio Natali.