Scarpe allacciate e cuore grande Corri la Vita, in strada per chi soffre

La novità è l’arrivo della corsa che tornerà in piazza Signoria. La certezza, oltre alla partenza da piazzale Lincoln alle Cascine, è l’intera manifestazione di Corri la Vita, che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste d’attesa e il sostegno psicologico.

Per la trentunesima edizione la data è quella del 24 settembre (ultima domenica del mese, come sempre), il colore della maglia firmata da Ferragamo sarà burgundy, il testimonial grafico il Marzocco di Donatello e l’obiettivo è superare il record di 38mila presenze del 2019. Due i percorsi che si potrà scegliere: uno di circa 11 km dedicato a chi vorrà correre e un secondo di 6 km per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso.

Per partecipare alla manifestazione dal 1 settembre è necessario registrarsi sul sito www.corrilavita.it, fare una donazione minima di dieci euro online e nei luoghi fisici dedicati, ritirare e indossare la maglietta (il cui packaging è totalmente biocompostabile). I primi testimonial che hanno indossato la maglietta 2023, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, è il presidente del Coni Giovanni Malagò e l’amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane Matteo Del Fante.

Dal mondo del cinema è arrivato il supporto dell’attrice e regista Isabella Rossellini, vincitrice nel 2023 del David Speciale e figlia di Ingrid Bergman. Uno degli obiettivi dell’edizione 2023 è sostenere un progetto di Ispro che consentirà di promuovere in maniera più diffusa e capillare sul territorio la cultura della prevenzione in un quadro generale che abbraccerà non solo il tumore al seno: saranno inoltre sostenute come ogni anno le attività del Centro riabilitazione oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose; SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane tutte le breast unit italiane e File, Fondazione italiana di Leniterapia onlus.

Tra i media partner La Nazione-Qn, Lady Radio-Rdf 102.7 e Toscana Tv. Eleonora Frescobaldi, presidente dell’Associazione Corri la Vita onlus, ha detto che "ogni anno ci poniamo nuovi obiettivi da raggiungere, vere e proprie sfide che riusciamo a vincere grazie al sostegno di tutte le realtà toscane e nazionali sempre più numerose". "Come sempre sarà un’edizione che sorprenderà i fiorentini" ha dichiarato l’assessore allo sport Cosimo Guccione.

Niccolò Gramigni