Scaricano rifiuti speciali nel Leccio: "Inquinato ampio tratto del fiume"

Due persone, responsabili di un’azienda che si occupa di perforazioni di terreni a Reggello, sono stati denunciati per attività illecita di gestione e smaltimento di rifiuti speciali: hanno buttato nel torrente Leccio i fanghi di spurgo di un pozzo. Un’azione illegale, pericolosa e inquinante che non poteva non passare inosservata. I carabinieri sono stati allertati da un cittadino: passeggiando lungo il corso del torrente, ha notato una colorazione strana, grigio-bluastra, ben diversa dal normale. Subito ha dato l’allarme, temendo lo sversamento di qualche sostanza nociva nel torrente. Sono intervenuti i carabinieri forestali di Reggello: nel punto da cui era arrivata la segnalazione, hanno verificato la presenza in un ampio tratto del letto del Leccio di materiale inerte, di un colore strano. Hanno dunque risalito il corso di acqua, arrivando fino all’uscita di un canale di raccolta e scarico delle acque piovane della strada comunale e poi da lì in un terreno adiacente.

A pochi metri dal canale, c’erano ancora gli attrezzi utilizzati da una ditta specializzata nelle perforazioni per scavare un pozzo agricolo a servizio del terreno. Sono stati proprio il titolare dell’azienda e il direttore dei lavori a decidere di smaltire i fanghi di spurgo, ossia gli scarti derivati dall’attività di scavo, direttamente nel canale e da qui farli arrivare nel torrente.

I due uomini sono stati denunciati. L’accusa è grave: gestione e successivo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e per inquinamento ambientale. Eppure, visto il loro mestiere, dovrebbero ben conoscere il rischio derivante dal mancato smaltimento corretto dei rifiuti speciali.