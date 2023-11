Scandicci, una domenica in ricordo delle vittime della strada

Scandicci (Firenze), 16 novembre 2023 – Un gazebo per ricordare le vittime della strada e sensibilizzare sul tema della sicurezza e l’attenzione alla guida: lo porterà a Scandicci, in piazza della Resistenza, l’Associazione italiana familiari vittime della strada questa domenica 19 novembre 2023 dalle 10 alle 18.

"Lo facciamo innanzitutto per mantenere viva la memoria di queste vittime, motivo per cui appenderemo degli striscioni con i tanti volti di donne, bambini, uomini deceduti sulla strada per qualsiasi motivo – spiega Angela Adiletta, referente per Firenze dell’associazione e madre di Riccardo Tudisca, un ragazzo morto a sedici anni in motorino –; e al contempo per far capire come possa bastare una distrazione, una leggerezza, per mettere fine alla vita propria o degli altri".

"Perciò cui andiamo anche nelle scuole superiori a parlare con i giovani: porto la mia testimonianza di mamma per sensibilizzare i ragazzi a non pensare che può succedere solo agli altri, sulla strada è necessaria la massima prudenza – aggiunge Angela –. L’Aifvs ha sedi in tutta Italia ed è consociata a livello mondiale con la Fevr, chi vuole unirsi alla nostra causa è il benvenuto”.

Carlo Casini