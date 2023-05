Scandicci Rugby, domani la festa per celebrare la fine della stagione

Lo Scandicci rugby in festa domani alle 19 al campo sportivo del Vingone. La società sportiva festeggia l’avvicinarsi della fine della stagione sportiva nella migliore tradizione della palla ovale: un’animata cena con la propria comunità di tesserati che sa tanto di momento di convivialità familiare. Una bellissima storia di rinascita e riscatto quella del rugby scandiccese, che dopo mille peripezie scontate fin dalla sua fondazione dal 2012 come sezione del C.S. Scandicci 1908, nel 2020 si è emancipato trovando la casa del Vingone allo Scandicci Rugby ASD. Una storia che è destinata a grandi gesta, come si evince dagli umori delle giovani e dei giovani che affollano il terreno di gioco della palla ovale. "Quasi 200 tesserati – ha detto il presidente, Riccardo Benvenuti – fra atleti e staff tecnico, ci rendono una delle realtà sportive più in risalto del territorio comunale nell’ultimo anno. La costante crescita dei nostri tesserati e della passione rugbistica in città ci ha permesso di entrare a pieno titolo fra le maggiori società toscane di questo sport, come testimoniano i risultati sportivi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze". Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’impegno degli affiliati e delle famiglie che nella società vengono coinvolte a 360 gradi. Alla festa dovrebbe essere presente il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sicuramente ci saranno il consigliere regionale Fausto Merlotti, il vicesindaco Andrea Giorgi e l’assessore allo sport, Ivana Palomba.

Fabrizio Morviducci