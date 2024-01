Scandicci, Lastrigiana e Sestese. I convocati nelle rappresentative

FIRENZE - La Toscana e in particolar modo Firenze in grande evidenza nelle squadre delle Rappresentative di calcio giovanile. Ci sono anche undici calciatori protagonisti in società della nostra regione al raduno territoriale Area centro della Rappresentativa Under 15 Lega Nazionale Dilettanti.

Questi i giocatori: Claudio Gentile (Affrico), Tommaso Neri (Sporting Cecina), Filippo Benedetti (Capezzano Pianore), Marco Morosino (Scandicci), Lapo Vadi (San Miniato), Mattia Casamenti (Affrico), Gabriele Fogli (Lastrigiana), Christian Curiello (Csl Prato), Samuele Lombardi (Capezzano Pianore), Tommaso Paoletti (Sporting Cecina) e Flavio Hoxha (Affrico).

Il raduno è in programma martedì ventitrè gennaio a Roma presso il centro sportivo Accademia Calcio Roma; alle ore quattordici è in programma un’amichevole a ranghi contrapposti fra tutti i convocati per un importante test.

Sempre nel settore Rappresentative federali gli Allievi regionali della Toscana, guidati dal commissario tecnico Stefano Mannelli, tornano in campo allo stadio Bozzi di Firenze, questa volta contro il San Donato Tavarnelle.

Ecco l’elenco dei ventidue convocati per la sfida di martedì pomeriggio 23 gennaio. Portieri: Barghini Leonardo (Academy Porcari), Pagni Edoardo (Sporting Cecina). Difensori: Bolognini Filippo (Pistoiese), Fenza Diego (Lastrigiana), Ferretti Andrea (Tau Altopascio), Geri Niccolò (Sestese), Meini Tommaso (Floria), Palaj Elis (Sestese), Politi Marco (Venturina), Shenaj Veis (Sangiovannese), Silli Cosimo (San Michele). Centrocampisti: Calvi Simone (Follonica Gavorrano), Guidorozzi Riccardo (Affrico), Hasibra Xhaferr (Sporting Cecina), Valeriani Matteo (San Michele), Vignoli Matteo (Aquila Montevarchi). Attaccanti: Bertelli Niccolò (Affrico), Grossi Gianluca (Tau Altopascio), Londi Miguel Alejandr (Sporting Cecina), Mazzeo Brando (Sestese), Morelli Mattia (Affrico), Stinghi Gabriel (San Michele).

F. Que.