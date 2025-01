Scandicci di rincorsa. Che peccato il Signa

Girone BScandicci-Rondinella 3-2. Prova di forza dello Scandicci che sotto di due gol, nella ripresa ribalta il risultato con una doppietta di Poli al termine di una gara ben giocata da entrambi. La Rondinella prima aveva sfiorato il gol con Mazzolli su punizione (incrocio dei pali). Poi, con Polo sblocca e con Vezzi raddoppia. Nella ripresa lo Scandicci parte forte e con Dodaro riapre la gara. Poi, Poli trova il gol del pareggio. Nel finale, la squadra di Taccola completata la rimonta, cerca il gol partita che Poli realizza al 66’ che consente allo Scandicci di allungare di due punti sulla Colligiana.

Affrico-Grassina 2-0. Dopo due pareggi di fila, l’Affrico di Villagatti torna a vincere superando il Grassina grazie all’autorete di Tomberli e con la rete di Vaccari. Una vittoria costruita anche con il cuore che l’Affrico ha meritato contro un Grassina che in qualche occasione ha provato ad avvicinarsi alla porta di Burzagli con Alfarano, Betti e Simoni senza successo. Per il Grassina giornata da dimenticare.

Colligiana-Signa 2-2. Un Signa perfetto per quasi 60 minuti, ma in una manciata di minuti si fa rimontare dalla Colligiana con Baccani e Lunghi. E’ la 3°gara che il Signa si fa raggiungere, come mai? Il doppio vantaggio porta la firma di Cioni e del solito Lorenzo Tempesti.

Lastrigiana-Nuova Foiano 3-1. La squadra di casa con Romei pareggia il gol iniziale di Cacioppini. Poi, i due giocatori di casa, Romei e Mosti Falconi completano l’opera, per conquistare 3 punti d’oro in chiave salvezza.

Val. Mazzola-Baldaccio 2-0. Vittoria dei senesi con Borri e Gucci.

Sinalunghese-Asta 0-1. L’Asta con Falugiani espugna Sinalunga.

Antella-Fortis 2-0 (sabato). Due gol di Fratini (il migliore) al 13’ e al 47’ su rigore

Castiglionese-Lanciotto Campi 1-2 (sabato). Al gol iniziale di Scichilone (17’), hanno risposto Verdi (27’) e Moretti (52’)

Girone AMassese-Sestese 1-1 (sabato) Al gol iniziale di Ciotola, ha risposto (31’) Mariani.

G. Puleri