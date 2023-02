Scambi con gli studenti americani Si cercano famiglie ospitanti

Gilbert e Louella Reese, marito e moglie americani, anni fa, durante un viaggio in Italia, si innamorarono di Reggello, e hanno deciso di permettere a tanti giovani statunitensi di vivere un’esperienza nel nostro territorio. È nato così il progetto Usa-Reggello gestito da Young Project, un gruppo di giovani reggellesi che si occupa di organizzare gli scambi con il Central Ohio Technical College di Newark. Dal 16 al 29 luglio arriveranno 15 studenti e due accompagnatori dal college americano per trascorrere due settimane italiane seguendo un programma di incontro, studio e visite. C’è bisogno di famiglie reggellesi che vogliano ospitare una studentessa o uno studente americano: in "cambio" avranno l’occasione di stabilire un rapporto con una persona che non è solo un turista, ma un "portatore sano" di modi di fare e pensare diversi dai nostri.