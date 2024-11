Sbandieratori, nuova sede in piazza

Dopo il rientro da New York dove ha partecipato al Columbus Day e alla vigilia del suo 60° compleanno, il Gruppo Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini si regala una nuova sede sociale: sarà nella centrale piazza Marsilio Ficino, sotto le simboliche logge. "E’ un traguardo dovuto alla storia del sodalizio e a tutte le persone che in questi sei decenni ne hanno fatto parte" dice il presidente Stefano Torricelli. Da sempre gli sbandieratori portano nel mondo il nome di Figline e Incisa Valdarno, mantenendo ben salde le proprie radici sul territorio di cui hanno scritto parte della storia, presenti sempre, anche nei momenti difficili come il Covid: nella Pasqua del 2021 si esibirono da finestre e terrazze dei palazzi della piazza in un evento spettacolare ed emozionante.

Il gruppo inaugurerà la nuova sede sabato alle 17 durante Autumnia. Nell’occasione, i nuovi locali saranno aperti al pubblico per ammirare costumi, drappi storici, trofei e nuovi gadget. Sarà inaugurata anche la mostra fotografica "Sbandieratori tra Figline e il mondo", che ricostruisce il viaggio del gruppo nei 5 continenti attraverso alcune delle tappe più significative.

Manuela Plastina