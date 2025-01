Savino parte bene, ma sparisce. E Conegliano ora è inarrestabile

SCANDICCI 0 IMOCO CONEGLIANO 3

SAVINO DEL BENE: Bernardeschi ne, Ribechi, Herbots 5, Castillo, Ruddins, Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic, Bajema 1, Graziani ne, Nwakalor 11, Da Silva Carol 7, Antropova 11, Mingardi 5. All. Gaspari.

IMOCO CONEGLIANO: Guimares Gabi 16, Zhu 17, Seki ne, Eckl ne, Lubian ne, De Gennaro, Haak 16, Wolosz, Adigwe ne, Lanier ne, Lukasik, Chirichella 3, Fahr 7, Bardaro. All. Santarelli.

Arbitri: Simbari - Goitre

Parziali: 21-25, 14-25, 13-25

FIRENZE - Conegliano insaziabile: da campione d’Italia (dal 2018), d’Europa e del mondo in carica, a Palazzo Wanny ha liquidato la Savino Del Bene inanellando così la 33sima vittoria consecutiva. Scandicci ha tenuto nel primo set, negli altri due non è riuscita a reggere il ritmo e la versatilità delle pantere, impenetrabili a muro (3-12 il totale) e scatenate con Haak, Gabri e Zhu, andate a referto con 49 punti, 2 ace e ben 10 block in tre. Primo set lottato anche se dopo il 3 pari le biancoblù si sono trovate sempre a dover rincorrere fino al 9-15 quando tre perle di Antropova e un muro di Carol le avvicinavano a -2. Ma con Gabi e Zhu le ospiti si portavano a 17-24; Herbots, Carol e due volte Mingardi annullavano ben quattro set point ma sull’errore in battuta di Nwakalor Conegliano firmava lo 0-1. In avvio del secondo le fiorentine andavano a punto con Carol e Nwakalor, Conegliano pareggiava e si andava avanti testa-testa fino all’8 pari. Da quel momento, però, le venete salivano in cattedra e dopo due blocchi a muro di Wolosz e Gabi, quest’ultima metteva a terra la palla dello 0-2. Nel terzo, infine, non c’è stata (quasi) più partita. MVP Gabi con 16 punti (di cui 4 a muro) e il 60% in attacco; superlative anche Zhu (17, top scorer), e Haak mentre Scandicci ha registrato solo Antropova (11) e Nwakalor (11) in doppia cifra.

Franco Morabito