Savino Del Bene. Trasporto eccezionale per la talpa ’Gaia’

Un’operazione logistica di altissimo livello quella compiuta dalla Savino Del Bene del patron Paolo Nocentini (nella foto), che ha messo a segno un eccezionale trasporto dalla Germania a Torino con la talpa meccanica ‘Gaia’. La spedizione ha riguardato la movimentazione dei quattro componenti del macchinario necessaro per la costruzione della ’idropolitana’ delle acque piovane di Torino. Il nuovo collettore correrà sotto la città per 14,4 Km e sarà scavato a una profondità di oltre 20 metri. Un’opera dal costo complessivo di oltre 146 milioni di euro. La talpa ha un diametro esterno di 4,1 metri, la testa fresante dello scudo è lunga circa 10 metri: un gioiello dell’ingegneria dal valore di 15 milioni di cui Savino Del bene ha curato il trasporto dalla città tedesca di Schwanau fino al capoluogo piemontese.

L’itinerario è stato articolato, in camion dallo stabilimento di produzione fino al porto fluviale di Kehl. Da qui, il viaggio di "Gaia" è proseguito su una chiatta che ha navigato lungo il Reno fino a Rotterdam. Nel porto olandese c’è stato il trasbordo su una nave cargo che ha proseguito il viaggio fino a Genova. Il trasporto finale da Genova a Torino è stato eseguito via camion; i componenti sono stati consegnati direttamente in cantiere, pronti per l’assemblaggio e l’utilizzo nella costruzione di nuovi tunnel.