Savino Del Bene frenata. Troppi errori, vince Novara

IGOR GORGONZOLA

3

SAVINO DEL BENE

2

IGOR GORGONZOLA NOVARA Bosio, Bartolucci ne, De Nardi, Fersino (L1), Alsmeier 20, Ishikawa 18, Mims ne, Orthmann ne, Bonifacio 12, Aleksic 14, Mazzaro ne, Tolok 21. All.: Bernardi.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI Magnani (L2) ne, Herbots 13, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema, Graziani 9, Nwakalor 10, Carol 6, Baijens ne, Antropova 20, Mingardi 12, Gennari ne. All.: Gaspari M.

Arbitri: Lot - Luciani

Parziali: 24-26, 25-13, 25-19, 22-25, 15-10

NOVARA – A Novara la Savino Del Bene, sconfitta al tie-break, interrompe la striscia di dieci vittorie fra campionato e Champions ma alla fine del girone di andata conserva il secondo posto in classifica. Primo set: Novara scappa sino al 10-6 ma le biancoblù (sette punti consecutivi) sorpassano, poi di nuovo l’aggancio e si va avanti testa a testa fino al 25-25 quando Antropova e Herbot regalano lo 0-1. Seconda frazione equilibrata sino al 9 pari, poi le piemontesi prevalgono in battuta, difesa e in attacco con Tolok, Aleksic e Alsmeier: 1-1. Terzo set in fotocopia: Novara sicuro di sé e più motivato, Scandicci in affanno con diversi errori, anche nel servizio: 2-1. Gaspari chiama in campo – tra le altre – Graziani che si rivelerà preziosissima a muro. La quarta frazione è ben giocata, le squadre rimangono a contatto sino al 22-22; poi un affondo di Carol su magia di Ognjenovic e un ace di Kate siglano il 2-2.

Tie break: subito 2-0 per Novara, poi ancora insieme sino al 6 pari quando le piemontesi vanno in fuga e vincono. MVP Alsmeier con 20 punti, 4 ace e il 42%; nello Scandicci Antropova 20 palle a terra, ma Graziani al top con 9, 1 ace e ben 5 muri. Novara: 47%-41% in attacco e 52%-41% in ricezione; biancoblù superiori a muro: 11-7.

Franco Morabito