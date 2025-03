Savino Del Bene, buona la prima. Vittoria corale contro Busto Arsizio

SAVINO DEL BENE

SCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots 9, Castillo (L1), Ruddins ne, Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic 4, Bajema, Graziani ne, Nwakalor 9, Da Silva Carol 14, Antropova 27, Mingardi 11, Argentina ne. All. M. Gaspari.

BUSTO ARSIZIO: Howard, Pelloni (L1), Van Der Pijl ne, Piva 8, Van Avermaet 10, Morandi (L2) ne, Lualdi ne, Sartori 10, Obossa 7, Frosini 8, Kunzler 7, Lazic 1, Boldini 1, Scola 1. All. E. Barbolini.

Arbitri: Serafin - Lot

Parziali: 25-14, 23-25, 25-14, 25-17

FIRENZE - In gara-1 dei playoff la Savino Del Bene si sbarazza della Uyba Busto Arsizio riscattando la sconfitta subita nel girone di andata. Tranne il secondo set le biancoblù hanno dominato con un gioco corale che non ha dato scampo, con Ognjenovic assoluta padrona in regia e Castillo impeccabile nel ruolo. Al resto hanno provveduto le tre mitragliere dell’attacco Antropova, Herbots e Mingardi e le infallibili Carol e Nwakalor. Va anche detto, però, che malgrado la sconfitta le bustocche si sono confermate avversarie di livello e sono uscite a testa alta da Palazzo Wanny con oltre 1.500 spettatori. Mvp del match ancora una volta Kate Antropova top scorer con 27 reti, 3 ace e il 57% di efficienza; a ruota Carol, con 14 e 2 muri, e Mingardi (che Gaspari ha più volte ruotato con Ribechi) con 11. Savino Del Bene padrona pure nel conto degli ace (5-4) e dei muri (8-4), in attacco (52%-38%) e in ricezione (50%-47%). Gara-2 è in programma domenica prossima a Busto. Il primo set è esplosivo per le padrone di casa che con tre siluri firmati da Herbots, Nwakalor e Mingardi si portano sul 3-0. Busto reagisce con Obossa ma la spinta offensiva di Scandicci è irresistibile e Nwakalor si rende protagonista con due monster block che infiammano il palazzo. La progressione non si arresta e Kate firma l’1-0 con un diagonale e un pallonetto. Nella seconda frazione Scandicci perde incisività in attacco; Busto, di contro, cresce in convinzione e si assesta a muro. Dopo il 4-4 si porta in vantaggio, arriva a +7 (11-18), le biancoblù si avvicinano sino al -1 (20-21) ma le ospiti ripartono, si vedono annullare da Carol il primo set point (23-24) ma con Kunzler vanno sull’1-1. La reazione della Savino Del Bene non tarda e il terzo set è anch’esso senza storia, con una sola squadra in campo, sempre in vantaggio: 2-1. Busto ci crede ancora nel quarto, fino al 7 pari non si rassegna ma le biancoblù risalgono in cattedra e chiudono sull’errore di Obossa in battuta.

Franco Morabito