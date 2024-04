Saverio Strati l’ultimo neorealista

Gurrieri

Ingiustamente dimenticato dalla critica, Saverio Strati (1924–2014) bussa ora alla porta del Centenario della nascita. L’ultima volta, era il 2008, lo ricordo al foyer del Teatro Studio di Scandicci (dove abitava dal ’64) in occasione della messa in scena del suo “Il ritorno del soldato”, un testo teatrale a cui il bravo Cauteruccio – alla maniera beckettiana – aveva messo le gambe. Ma la tematica stratiana, muovendo da radici socioculturali fortemente popolari e da interrogativi pirandelliani, appariva già lontana dal comune sentire e consegnata alle antologie. Tuttavia, nella multiforme nozione di realismo, quello di Strati continuava ad apparire uno spazio autonomo e riconoscibile, ove l’introspezione morale e i “conti con se stessi” sembravano prevalere. Stiamo parlando di uno scrittore particolare, quasi dimenticato in Italia e pur tradotto in francese, inglese, tedesco, spagnolo, bulgaro, slovacco; che da tempo aspetta un risarcimento culturale. Era nato a Sant’Agata del Bianco, in Aspromonte, in ambiente rurale e dopo le elementari dovette interrompere gli studi, lavorando come muratore e contadino; solo grazie ad uno “zio d’America” poté riprendere gli studi (privati) con alcuni docenti del liceo Galluppi di Catanzaro ed iscriversi all’Università di Messina, dove insegnava Giacomo Debenedetti svolgendo corsi su Svevo e Verga. E fu proprio Debenedetti a incoraggiarlo a raccogliere e pubblicare i suoi racconti, promuovendolo alla scrittura (La Marchesina, Premio Villa San Giovanni) e consigliandolo a spostarsi a Firenze, dove arriverà nel 1953 per la tesi di laurea che indagherà, prima di altri sulle riviste letterarie del primo ’900. A Firenze collaborerà a Il Ponte, Paragone e al Nuovo Corriere di Bilenchi.