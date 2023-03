Scandicci, lancia sasso e sfonda vetro del bus: follia in strada, il video

Scandicci (Firenze), 5 marzo 2023 – Follia in strada a Badia a Settimo, frazione di Scandicci. Un uomo ha lanciato un sasso contro un autobus sfondando uno dei vetri del mezzo e rischiando così di ferire l’autista.

E’ stato lo stesso conducente a filmare quanto accaduto da dentro la cabina dell’autobus. Si vede l’uomo che si avvicina minaccioso e poi scaglia la grossa pietra. Uno dei vetri va in frantumi. A intervenire sono stati i carabinieri che sono riusciti a bloccare l’uomo. Per lui è scattata una denuncia. Si tratta di uno straniero in forte stato di alterazione