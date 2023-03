Sassata contro il bus: sangue e choc sul 26

Scandicci (Firenze), 6 marzo 2023 – Una sassata lanciata contro il finestrino del bus. Il cristallo che va in frantumi; l’autista, inondato dalle schegge, incomincia a sanguinare. E’ quanto successo l’altra sera a Badia a Settimo; una scena di violenza assurda, scatenata da un uomo che ha dato in escandescenze sulla linea 26. In base al racconto dell’autista, la furia dell’uomo sarebbe nata dal fatto che la corsa precedente era saltata. "Alla fine è salito sull’autobus successivo, quello su quale poi ho preso servizio anche io dando il cambio al collega. La corsa è stata una via crucis, ogni fermata era un bisticcio perché mi rimproverava di sostare per troppo tempo. Gli altri passeggeri erano intimiditi da tanta violenza".

La situazione è degenerata completamente in via La Comune di Parigi. "Sul mezzo – racconta ancora l’autista – c’erano due signore, un ragazzo, e lui che continuava a discutere. Il ragazzo ha provato a calmarlo, senza troppo riuscirci. A quel punto sono intervenuto io e gli ho chiesto di scendere. In contemporanea ho chiamato i carabinieri". Sulle prime non ne voleva sapere di lasciare il mezzo. "Una volta in strada – racconta ancora l’autista – è venuto davanti al bus, si è calato i calzoni mostrando i genitali, ha cominciato pure a sputare; io ho ripreso la scena col cellulare perché ho intuito che non era ancora soddisfatto. E infatti si è avvicinato a un’aiuola, ha raccolto un sasso, si è avvicinato al lato guida e l’ha scagliato verso di me con tutta la sua forza. Il cristallo è come esploso, mi sono trovato frammenti di vetro ovunque dentro la divisa. Avevo anche dei tagli sul collo, ho cominciato a sanguinare".

L’autista è andato a Torregalli per farsi medicare, i sanitari hanno sistemato le ferite, giudicandolo guaribile in sette giorni. Dello scalmanato invece si sono occupati i carabinieri. L’uomo che avrebbe a suo carico diversi precedenti è stato identificato grazie ai filmati dell’autista e, al termine delle formalità di rito, denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Non è la prima volta che sulla linea 26 succedono episodi analoghi, nella stessa zona.

Da mesi i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal protestano per gli episodi di violenza ai danni degli autisti.

Fabrizio Morviducci