Torneo Lucii: Albereta San Salvi e Sales trionfano nelle categorie giovanili

Tanti mini calciatori in evidenza nelle varie categorie del 35° Torneo Lucii, organizzato dal San Donato Tavarnelle. Le formazioni dei Pulcini A (anno 2014) dell’Albereta San Salvi e dei Primi Calci 2016 della Sales sono state le prime società che si sono aggiudicate la Coppa del prestigioso Torneo che si sta avviando alla conclusione con le ultime finali. La manifestazione si svolge sul campo in erba sintetica dello stadio Leonardo Pianigiani a Tavarnelle Val di Pesa.

Combattute e incerte sono state le partite tra i Pulcini A 2014 per conquistare il primo posto, con tre squadre che hanno terminato il torneo con lo stesso punteggio. Il primo gradino del podio l’ha conquistato l’Albereta San Salvi di mister Stefano Lascialfari. Secondo il San Donato Tavarnelle, seguito dalla Poggibonsese e dalla Giovani Colligiana. Senza storia è stata invece la categoria Primi Calci 2016 dove la formazione fiorentina della Sales, allenatore Filippo Corrieri, non ha avuto rivali contro Montelupo, San Donato Tavarnelle e Giovani Colligiana e concludendo il torneo a punteggio pieno con 13 gol realizzati ed uno soltanto subito.

Per quanto riguarda le altre categorie la Poggibonsese (Pulcini 2015), anche se la fase eliminatoria non è ancora terminata, ha già vinto il primo premio avendo totalizzato 9 punti; mentre negli Esordienti B 2013 attualmente la classifica è guidata dalla Giovani Colligiana seguita da San Gimignano e San Donato Tavarnelle (squadra bianco). Nei Primi Calci 2017 sarà decisivo l’ultimo incontro tra Valdipesa Giovani e Sales, come pure nei Piccoli Amici 2018 dove stanno lottando Giovani Colligiana e Montelupo. Il torneo si conclude venerdì con la partita degli Esordienti 2013 San Gimignano-San Donato Tavarnelle (bianco).

F.Que.