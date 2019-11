Firenze, 28 novembre 2019 – Con Sara Innocenti l’arte e la cultura di Firenze corrono sul web in modo ironico e divertente. Perché lei, 28 anni di San Donnino, non è una comune guida turistica e nemmeno una normale influencer. È ‘L’Inflorencer’.

Laureata in lingue e letterature straniere e abilitata per fare la guida turistica, la ragazza campigiana da sempre ha il pallino per la scrittura, le foto e i social. “Per gioco ho iniziato a postare sui social scorci fiorentini con tanto di indovinelli per stuzzicare la curiosità dei follower” racconta Innocenti che, in breve tempo, si è ritagliata il suo spazio nel mondo virtuale con il nome di ‘Sara’s Florence’ a cui poi ha aggiunto ‘L’Inflorencer’. Le prime rubriche che ha inventato sono il ‘Florence Quiz’ e la ‘Firenze in Pillole’.

“I miei video sono pillole della nostra storia in chiave estremamente sarcastica attualizzando avvenimenti del passato. È un modo diverso, nuovo, di proporre la storia di Firenze” continua Innocenti. Così, possiamo vederla nei panni di Filippo Lippi e Lucrezia Buti per una love story ambientata nel 2019 ma che già nel Quattrocento fece scalpore visto che erano un frate e una monaca, oppure in quelli di Dante in versione nerd che cerca di conquistare Beatrice. “Ho fatto un video portando ai giorni nostri Arnolfo di Cambio, colui che ha curato il progetto architettonico del Duomo di Firenze, che bussa ai vari uffici per l’iter burocratico per avviare i lavori” racconta ancora la campigiana che, in questi giorni, in occasione della terza stagione della fiction tv sui Medici, uscirà con una clip tutta da ridere con Lorenzo Il Magnifico nei panni di un ‘tronista’ di ‘Uomini e donne’.

“Realizzo con materiali di recupero i costumi, giro e monto i video in modo amatoriale facendo tutto da sola” spiega la campigiana che grazie alla sua estrosità e profonda conoscenza della storia locale ha inanellato una serie di collaborazioni importanti. L’ultima, in ordine di tempo, con la Firenze Marathon. “Ho realizzato un video segnalando varie curiosità sul percorso: quando i partecipanti passeranno tra il Duomo e il Battistero, per esempio, sapranno che stanno correndo sopra quello che un tempo era il cimitero dei fiorentini”. E il 2 dicembre Sara Innocenti sarà ospite della serata di beneficenza della Onlus Gabriele Borgogni, l’associazione che fornisce assistenza a tutti coloro che sono stati vittime di un incidente stradale.