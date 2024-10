Sapori internazionali al Mercato di Arezzo

Sarà la Francia a dare il via alla diciottesima edizione del Mercato Internazionale di Arezzo, un evento che riunisce culture e sapori da tutto il mondo. L’inaugurazione si terrà domani alle 12 in via Niccolò Aretino, dove lo stand francese aprirà ufficialmente i festeggiamenti con piatti tipici come il pollo alla provenzale, la tartiflette e la birra transalpina.

Il Mercato, nato da un’iniziativa di Confcommercio e Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, il contributo di Pancar Dfsk e la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e Atam, offrirà ai visitatori l’occasione di esplorare più di 300 stand gastronomici e artigianali provenienti da oltre 30 Paesi. Gli stand del mercatino saranno aperti da venerdì a domenica con orario continuato dalle 10 all’una di notte.