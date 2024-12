"Sapere che stai meglio è la più grande vittoria"

di Pietro Mecarozzi

"Firenze ti ama!". Lo ha scritto in lapis, Federico, e lo ha appiccicato con lo scotch trasparente dietro un cartello stradale nel parcheggio dell’ospedale Careggi (nella foto). Poche parole che riassumono il sentimento di un’intera città: "Ciao Edo, ieri sera (domenica ndr) ci hai davvero messo in pensiero", scrive il ragazzo, "sapere che oggi stai meglio è la più grande vittoria che il popolo viola poteva sperare".

Federico, che ha "due anni in meno" di Bove, spiega che "oggi (ieri ndr) dovevo venire qua per dei controlli, l’estate scorsa ho passato tre mesi" nelle stanze dove sei tu adesso". So "bene come ti senti", dice il giovane, la "voglia di uscire" e la voglia "di tornare a fare ciò che più ami è gigantesca".

Una voglia che il giovane, in maniera ironica, non ha nascosto neanche dal suo lettino di ospedale, dicendo alla squadra di voler tornare subito ad allenarsi. Passerà invece del tempo prima che il numero 4 della Fiorentina possa di nuovo indossare le scarpette. E per questo il giovane, nel suo biglietto, gli dedica un pensiero finale: "Ti auguro il meglio campione", si legge. "Sei destinato a grandi cose, sempre forza viola". Poi la firma ’Federico’ e un cuore.

Il giovane tifoso non è l’unico sostenitore viola ad aver fatto ’visita’ a Bove. Dopo il malore in campo e la corsa in ospedale, fuori dai cancelli di Careggi è comparso uno striscione con scritto: "Forza Edoardo, Firenze è con te".