Sant’Ambrogio si rifà il look Nuovo loggiato per i suoi 150 anni

Tre fasi di interventi, un investimento da 1,3 milioni di euro e il mercato di Sant’Ambrogio cambierà look per i suoi 150 anni con un nuovo loggiato esterno, pavimentazioni interne, impianti rinnovati, una più funzionale distribuzione dei banchi. E l’ulteriore novità del recupero dei due rosoni storici simbolo del mercato e che hanno bisogno di essere rimessi a posto. Tante novità, dunque, illustrate nel corso di un sopralluogo dal sindaco Dario Nardella e dagli assessori Titta Meucci (con delega ai lavori pubblici) e Giovanni Bettarini (commercio e attività produttive). Il nuovo loggiato esterno sostituirà le vecchie pensiline, inoltre le nuove strutture saranno più in linea con l’edificio esistente: l’illuminazione sarà a risparmio energetico. Il progetto per la nuova pavimentazione prevede lavori di rimozione della pavimentazione esistente, con successivo nuovo livellamento e nuova definizione delle pendenze e delle reti di raccolta delle acque di lavaggio. Verrà poi messa in opera una nuova pavimentazione così come da progetto approvato dalla Soprintendenza. Riguardo al cronoprogramma da Palazzo Vecchio l’input è chiaro: cercare di limitare i disagi. Per questo sono previste tre fasi. La prima, che riguarda i nuovi pavimenti interni, è già partita e si concluderà a settembre di quest’anno. È importante sottolineare che tali lavori non avranno impatti su chi lavora all’interno del mercato. Stessa cosa per la seconda fase, relativa agli impianti (realizzazione della vasca antincendio): è prevista da luglio a dicembre 2023. La terza fase è quella più delicata: si parte a gennaio 2024, la realizzazione delle nuove tettoie esterne prevede lo spostamento dei banchi nella sede provvisoria di piazza Annigoni con modalità specifiche. L’obiettivo è completare il tutto entro dicembre 2024 e i lavori saranno effettuati a step, proprio per limitare i disagi. Nei mesi tra giugno e settembre 2024 ci sarà il ricollocamento dei banchi alimentari in un’unica metà delle vecchie tettoie, da luglio a novembre 2024 è previsto il cambio sede di parte dei banchi e lo spostamento degli altri in piazza Annigoni. Un puzzle che porterà al risultato finale del dicembre 2024. "E’ un momento di grande attenzione ai mercati storici della nostra città - ha affermato Nardella -. I lavori a Sant’Ambrogio consentiranno già dopo l’estate di avere la nuova pavimentazione e di partire poi con gli interventi per il nuovo loggiato". Meucci ha osservato che "l’area mercatale di Sant’Ambrogio è un luogo ancora molto frequentato dai fiorentini". Ed è giusto dunque che, parole di Bettarini, il mercato si rifaccia il look "affinché sia al passo con i tempi, mantenendo la sua storicità".

Niccolò Gramigni