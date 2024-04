Santa Croce, Uffizi e Ponte Vecchio. Per scoprire le bellezze del capoluogo arriva la nuova guida per bambini Il Gruppo Opera Laboratori ha presentato la guida kids "Firenze nel mio cuore" per le scuole elementari, dedicata a far scoprire ai bambini le bellezze della città attraverso 13 luoghi emblematici e simpatici personaggi.