Libro sulla memoria, scontro in consiglio

La polemica innescata dal centrodestra sulla consegna agli alunni di un libro sulla Resistenza è arrivata anche in consiglio con una ampia comunicazione del capogruppo della Lega Brunori (nella foto) che ha replicato, alle dichiarazioni dell’assessore regionale all’Istruzione Nardini. "Noi rivendichiamo la nostra posizione e di come siamo tuttora perplessi rispetto a quell’operazione onerosa per le casse del nostro comune e lo siamo in base a due principi: quello di priorità e quello di verità storica. In base al primo ribadiamo che le priorità delle scuole sestesi sono altre: mancano carta igienica, fazzoletti, fogli, pennarelli, manca il materiale di base. Quanto poi all’opportunità noi siamo favorevoli anche eventualmente ad una spesa extra per la divulgazione della storia ma non di una memoria di parte,. L’Italia è stata liberata dagli americani, dagli alleati, con l’aiuto dei partigiani, ai quali, va totale rispetto e gratitudine". I bambini però - prosegue Brunori – "si lasciano fuori, ai bambini si insegna la storia, non la memoria di parte". Alla fine Brunori ha provato a ‘ricambiare l’omaggio’ regalando al sindaco una copia de "Il sangue dei vinti" di Giampaolo Pansa . Dono non gradito e non accettato.

S.N.