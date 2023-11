Sanitari con gli occhi bendati perché il servizio pubblico: "non sia gestito con cecità" Ieri si è svolta una manifestazione per "salvare il Servizio Sanitario Nazionale" con la sottoscrizione di un patto "Insieme per la salute di tutti". Presenti esponenti della Consulta delle professioni sanitarie, autorità regionali e cittadini. Un invito a non gestire la salute con cecità.