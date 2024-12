Sanità Toscana: eccellenze ospedaliere ma carenze nella medicina territoriale

Ieri mattina nella sala Affreschi del consiglio regionale della Toscana, i coordinatori del gruppo "29 Novembre" (Graziano Cioni, Marcello Mancini e il sottoscritto), dopo l’incontro sulla legalità e la sicurezza a cui parteciparono anche il presidente della Regione Eugenio Giani e la vicesindaca Paola Galgani, hanno tenuto una riunione preparatoria sullo stato della sanità in Toscana, presenti numerosi medici e operatori del settore, con l’assessore regionale Simone Bezzini.

Si è constatato che il sistema ospedaliero e sanitario della Toscana è uno dei più moderni in Italia e in Europa. Ci sono grandi ospedali come Careggi, Cisanello a Pisa, il Meyer a Firenze e l’ospedale cardiologico di Massa, che sono delle vere e proprie eccellenze nel loro settore. Nonostante questo notevole background, esistono anche delle fragilità nel sistema fiorentino e regionale. La più discussa è la crescita della medicina territoriale, che rimane ancora insufficiente. Pur essendoci dei medici di famiglia completamente dediti alla loro missione, esistono delle carenze che di fatto rendono zoppo un servizio essenziale. Se la medicina del territorio funzionasse bene e i medici del settore non fossero costretti a stilare ricette e richieste di analisi, sarebbero fondamentali per le cure di quei pazienti che, sempre più spesso, si rivolgono ai pronto soccorso anche con i codici meno urgenti.

Un problema fondamentale per questa branca della medicina, che va potenziata, è legato alla mancanza dei medici, che costringe le Asl a assegnare un numero sempre più crescente di pazienti ai neolaureati senza esperienza.

Un argomento, questo della medicina territoriale, talmente rilevante, che verrà discusso insieme ad altri aspetti dell’organizzazione sanitaria regionale, l’11 gennaio, con l’assessore Bezzini e il presidente della Regione, Eugenio Giani.

Dal momento che anche a Firenze mancano i medici del territorio, l’assessore Bezzini si è dichiarato disponibile ad un incontro ad hoc su questo urgente problema da risolvere.