Sanità, il centro top per curare gli occhi

di Lisa Ciardi

Un centro oculistico di eccellenza specializzato in chirurgia refrattiva laser e microchirurgia per risolvere la cataratta. Si chiama "Hi-Care Surgery", inaugurato ieri a Lastra a Signa, nei locali di via Gramsci 83, che molto tempo fa ospitavano la Coop. Un immobile rimasto chiuso e abbandonato per tanti anni, ora nuovamente valorizzato. A dirigere il centro, il dottor Silvio Zuccarini, medico chirurgo specialista in oftalmologia, dall’esperienza ultratrentennale in tutte le tipologie di chirurgia del segmento anteriore e posteriore dell’occhio e nella terapia del cheratocono, con oltre 40mila interventi eseguiti con successo.

All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini, monsignor Franco Agostinelli, gli assessori di Firenze e di Scandicci Stefano Giorgetti e Andrea Franceschi, i sindaci di Lastra e di Signa, rispettivamente Angela Bagni e Giampiero Fossi. "Con l’apertura di Hi-Care Surgery – ha commentato il dottor Zuccarini - intendiamo fornire ai pazienti soluzioni all’avanguardia e trattamenti personalizzati per migliorare la qualità visiva e, di conseguenza, la qualità della vita".

Il centro è privato, ma attiverà una serie di convenzioni con grandi aziende e gruppi, con l’obiettivo di diventare il polo di riferimento per la chirurgia refrattiva nel territorio fiorentino. Grazie alle due sale operatorie e alla specializzazione dei medici chirurghi, Hi-Care Surgery può effettuare 20 interventi ogni mattina (dal lunedì al venerdì), mentre il pomeriggio è riservato alle visite.

Le sale sono dotate di sistemi laser a eccimeri e a femtosecondi all’avanguardia sia per la chirurgia refrattiva sia per gli interventi laser della cataratta con impianto Iol. Può essere curato ogni difetto visivo, dalla miopia alla presbiopia, con trattamenti scelti tra Smile, Femto-Lasik, Prk o impianto con lenti Icl.