Sandy Marton canta al Central: e ritornano i formidabili anni Ottanta

Il suo sguardo ha stregato generazioni di ragazze. La sua musica ha fatto ballare milioni di persone e scagli la prima pietra chi non ha mosso il piede sulle note di ’People from Ibiza’, una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta. Icona della italo-disco di quel tempo d’oro, Sandy Marton sarà venerdì 24 maggio al Central Club di Firenze con un live in cui riproporrà i successi del suo repertorio.

Con Sandy Marton prenderanno il via le serate di Radio Stella al Central Club del parco delle Cascine. In arrivo nelle prossime settimane Gazebo, Tracy Spencer, Corona, Ice Mc e i Rockets. E ancora, ogni sera, dalle 20, cena con le musiche 70/80/90/00 dei dj di Radio Stella.

Croato di nascita, globetrotter sin dall’adolescenza, Sandy Marton viene lanciato nei primi anni ‘80 dall’infaticabile talent scout Claudio Cecchetto, che negli anni scopre una cascata di talenti quali Fiorello, Jovanotti, Gerry Scotti, Linus e Amadeus, tanto per fare solo alcuni nomi che vennero lanciati prima su Radio Deejay e poi dallo storico programma Deejay Television. Sandy Marton debutta come Mister Basic (M-Basic) con il singolo ’OK Run’, brano utilizzato anche per una nota pubblicità. Nel 1984 esplode la canzone che gli cambia la vita, ’People from Ibiza’, stavolta a nome Sandy Marton: primo posto nella classifica italiana e successo planetario. A stretto giro, arrivano altre due tracce pensate per il pubblico delle discoteche, ’Camel by camel’ ed ’Exotic and erotic’. Sandy Marton è conteso dalle tv, dai locali, dal pubblico.

Nel 1985 esce il primo album, ’Modern Lover’. Negli anni seguenti pubblica altri singoli, tra cui ’Love Synchronicity’ nel 1987 e ’La Paloma Blanca’ nel 1989. Ma il suo spirito nomade prende il sopravvento e Sandy Marton mette da parte il mondo della musica per trasferirsi prima a Madrid e poi a Ibiza. Riprende il capitolo sonoro a metà anni ’90 con l’album ’Erase una vez’ e partecipa a programmi tv, tra cui ’L’isola dei famosi’.