Sandro Giuliani, continua la mostra

Fino al 12 novembre Pontassieve dedica una mostra retrospettiva a Sandro Giuliani, l’artista scomparso nel 2021, le cui opere saranno accolte in Sala delle Colonne, al Museo GEO e nei locali delle Muratine. Tre spazi che si affacciano su piazza Vittorio Emanuele II per creare un percorso che ricostruisce l’opera di una delle figure artistiche più interessanti del nostro territorio. Un artista geniale, il cui tratto era un segno distintivo nel panorama artistico contemporaneo. Grazie alla neonata Associazione Sandro Giuliani Aps, la piazza centrale di Pontassieve racconta l’artista, rendendo omaggio al suo genio creativo. Il tema della mostra "Sandro Giuliani in piazza" - con ci4ca ento opere esposte - nasce proprio dal rapporto intimo del maestro con il territorio di Pontassieve, creando un percorso di racconti ed emozioni che accompagna il visitatore alla scoperta e riscoperta del Maestro.

L.B.