Addio a Sandra Galazzo, ex sindaca di Scarperia

Scarperia, 23 marzo 2025 – Scarperia è in lutto, per la morte di Sandra Galazzo, 73 anni, che fu sindaco Ds dal 2000 al 2010. «Una donna decisa, che sapeva ascoltare, sempre impegnata a servizio del nostro paese», la definisce Franco Bellandi, che le fu vicesindaco per dieci anni. «Incominciammo insieme l’avventura politica -ricorda l’attuale sindaco Federico Ignesti nel consiglio comunale del 1996. Poi nel 2000 fu eletta sindaco. E nel suo secondo mandato mi propose di fare l’assessore. Sandra ha dato una svolta ai servizi sociali del Comune di Scarperia, con maggiori risorse e maggiore attenzione, grazie alla sensibilità particolare che aveva per questo settore». Finiti i 10 anni da sindaco, Galazzo non assunse più ruoli istituzionali: «Ma rimase nel Pd – ricorda il sindaco -, ci si sentiva, ci si confrontava». «Ricordo ancora – conclude Ignesti – che il suo ultimo atto da sindaco fu l’inaugurazione dell’ampliamento delle elementari, quasi un completamento dell’opera di sua mamma Franca, che in giunta col sindaco Pieri negli anni ’60 progettò e fece realizzare le nuove scuole nell’attuale area». Il presidente della Regione Giani la ricorda come un «esempio di politica al servizio della comunità». E poi ancora: «È stata donna impegnata e una politica sempre dalla parte dei cittadini, al servizio della sua comunità. Di lei rimangono i lunghi anni di governo cittadino, ma anche la particolare sensibilità ereditata dalla mamma, Franca, per l’istruzione e i servizi sociali, ai quali dette particolare impulso da sindaco. Era figlia di una cultura politica che metteva il confronto e il dialogo al servizio della comunità, un’eredità preziosa da non disperdere».