Sancascianese, febbre da finale: "Tifosi magici, possiamo farcela"

Un intero paese scende in campo a sostenere la propria squadra. La Sancascianese è attesa dalla finalissima di Coppa Toscana Prima categoria che si disputerà domani, con inizio alle ore 20, allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze. L’avversario sarà il Selvatelle che in semifinale ha battuto 4-2 il Donoratico.

Un evento di grande rilevanza, con la vincente che entrerà nella storia del calcio toscano e disputerà il quadrangolare per salire di categoria con le finaliste dei play off del campionato. La Coppa Toscana di Prima categoria è una manifestazione di rilevanza regionale che ha visto la partecipazione di 96 squadre.

"Sono orgoglioso di questo avvenimento - afferma il presidente della Sancascianese, Aldemaro Becattini - e della grande partecipazione del paese. Al momento sono già oltre 600 i biglietti staccati, ma penso si superano le 800 presenze allo stadio Bozzi e il sogno sarebbe la ‘Carica dei Mille’. Avremo il coinvolgimento dei nostri magici tifosi, dei ragazzi del nostro settore giovanile e della Scuola calcio e spero in gran parte delle loro famiglie". Inoltre Becattini tiene a precisare: "Essere della Sancascianese è bello e impegnativo, significa volontariato e attaccamento ai colori sociali gialloverdi, con la finalità di essere una vera Comunità. Ringrazio tutti coloro che ci sono vicini, l’amministrazione comunale, le varie associazioni, i circoli ricreativi, la parrocchia e i nostri sponsor".

La Sancascianese proprio quest’anno compie i 70 anni di storia essendo stata fondata nel 1955. Tante gioie e qualche dolore, sconfitte e memorabili vittorie, tutti uniti con la maglia e i vessilli gialloverdi. Ora la finale di Coppa Toscana dopo un percorso incredibile, con scontri emozionanti e battendo le favorite, per un traguardo che ė unico. "Un premio per il lavoro svolto con serietà dalla società negli anni e per i nostri tanti sostenitori - afferma il direttore sportivo Leonardo Nocentini -. Comunque vada non vediamo l’ora di vivere questo momento. Insieme possiamo farcela, forza Sanca".

Infine un aneddoto curioso. Nel 2020, lo stesso giorno il 19 marzo, solito campo e orario della semifinale di quest’anno vinta dalla Sancascianese ai rigori, si disputarono i quarti di finale di Coppa Toscana Seconda categoria fra San Godenzo-Sancascianese. L’epilogo fu simile: risultato 2-2 con gol del pari della Sancascianese al 92’ dell’italo-giapponese Numa Kura, dopo la rete di Magistri. Superò il turno la Sancascianese perché in quegli anni il regolamento premiava in parità chi giocava in trasferta. Poi il successo in semifinale con l’Acciaiolo e lo stop per Covid, con promozione dei gialloverdi per meriti senza disputare la finale.

Francesco Querusti