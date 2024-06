San Vincenzo a Torri. Incendio in via del Lago. Domato dai pompieri

Primi caldi, primi incendi in collina. Le fiamme sono divampate ieri mattina nella zona di via del Lago a San Vincenzo a Torri, si tratta di un campo di sterpaglie a due passi comune dalle ville che si trovano nella zona. Sono stati i residenti a chiamare i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio. Fortunatamente le fiamme in campo aperto sono state domate rapidamente, nel pomeriggio la situazione era già tornata normale. Fortunatamente il sistema di attivazione dell’antincendio in Toscana, che prevede l’integrazione tra vigili del fuoco e volontariato ha permesso un intervento tempestivo. Di certo con l’arrivo dell’estate il pericolo incendi soprattutto in collina diventa alto. In più dall’1 luglio al 31 agosto sarà in vigore l’ordinanza che impone il divieto di accendere fuochi per bruciare residui vegetali e fuochi in genere, eccezion fatta per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Ricordiamo che chiunque avvisti un incendio è pregato di segnalarlo tempestivamente al numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi o al numero di emergenza unico europeo 112.