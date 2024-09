San Michele Arcangelo. Musica, mostre e fuochi. Gli eventi per il patrono

Tutto pronto per il Patrono San Michele Arcangelo con un ricco programma di eventi in calendario il 28 e 29 settembre. Quest’anno, la festa si arricchisce di una seconda giornata di celebrazioni grazie all’impegno della Prolococon le associazioni e il Comune. Sabato 28 settembre il via ai festeggiamenti con la manifestazione "InBorgo Sonoro", organizzata dai commercianti del centro commerciale naturale "In Borgo". Domenica 29 settembre il centro storico di Pontassieve sarà animato dalla Fiera di San Michele, dalle 8 alle 20. Alle 17 è prevista l’inaugurazione della mostra "1994-2024 Appunti di un viaggio" dell’artista Filippo Rossi al Museo GEO, con la presentazione di Mons. Timothy Verdon, Direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Poi i "Fuochi di San Michele". Lo spettacolo pirotecnico a tempo di musica, reso possibile grazie anche al contributo della Bcc di Pontassieve, inizierà alle 22 e avrà come scenario la Torre dell’Orologio e il Campanile. L.B.