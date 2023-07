San Marco, bus in ritardo Scatta la cura anti caos Dodici autisti di riserva Pronti i nuovi percorsi

Una pattuglia di ulteriori dieci o dodici autisti di ‘riserva’ per sciogliere la matassa San Marco dove i lavori per la tramvia hanno causato la deviazione di undici linee di Autolinee Toscane (1, 6, 11, 14, 17, 20, 23, 31, 32, 52 e C1). L’iniezione di conducenti scatterà insieme alle prime modifiche partiranno già da lunedì. Il piano riguarderà inzialmente a tre linee: la 1, la 6 e la 14. I provvedimenti sono stati concordati tra Palazzo Vecchio e Autolinee Toscane e saranno inseriti gradualmente. Intanto da lunedì Autolinee garantirà un numero di conducenti di riserva per intervenire tempestivamente dove si creassero problematiche impreviste- "Sarà studiata e sperimentata – spiegano dal Comune – anche la possibile preferenziazione di alcuni impianti semaforici per il Tpl". In poche parole: un cambio nei tempi del rosso agli incroci più caldi. La seconda fase partirà dal 24 luglio

Dal 24 luglio invece scatta la seconda fase che riguarderà i tempi di percorrenza delle linee 1, 6, 11, 14, 17, 20 e 23. Quelle cioè che nelle ultime settimane sono state più sotto la pressa dei ritardi sistematici.

"Ringrazio, per il lavoro svolto, l’azienda e il prezioso contributo delle rappresentanze sindacali – commenta l’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti – che in modo competente hanno partecipato alle riunioni, manifestando anche le esigenze dei lavoratori oltre che quelle degli utenti". E allora ecco tutte le modifiche delle linee 1,6 e 14 che scatteranno lunedì.

Linea 1: In direzione Stazione Santa Maria Novella, da via Mafalda di Savoia proseguirà dritta ritrovando il proprio percorso regolare in viale Milton, evitando così la zona congestionata di piazza della Libertà, viale Lavagnini e via Landino. Nella direzione opposta il percorso resterà invariato.

Linea 6: in direzione Torregalli, da viale Segni anziché svoltare a sinistra, proseguirà a destra su viale Gramsci percorrendo poi viale Matteotti fino a piazza della Libertà, non transitando più da piazza San Marco. Il restante percorso rimarrà invariato, compreso il transito alla stazione di Santa Maria Novella. In direzione Novelli non transiterà più da piazza San Marco e da piazza D’Azeglio, ma proseguirà a dritto da via Pier Capponi, a sinistra via Benivieni, a destra percorrerà tutta via dei della Robbia reimmettendosi sul proprio percorso originale in via Bovio.

Linea 14: in entrambe le direzioni continuerà a transitare da piazza San Marco, ma non raggiungerà più direttamente la stazione di Santa Maria Novella e l’attuale capolinea di Santa Maria Maggiore. In direzione centro farà capolinea alla fermata Martiri foibe T1 Strozzi, dove sarà possibile realizzare l’interscambio con la tramvia. Il percorso da viale Milton, anziché svoltare a sinistra in via Poliziano per poi raggiungere la stazione, proseguirà dritto fino al nuovo capolinea. Da Largo Martiri delle Foibe ripartirà a destra superando il Mugnone per immettersi in via XX Settembre, a destra via Poliziano e infine a sinistra dove riprenderà il proprio percorso regolare in via Lorenzo il Magnifico. Le modifiche della seconda fase, a partire dal 24 luglio saranno rese note nei prossimi giorni.

