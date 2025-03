San Donato, una domenica no. Gavorrano osa di più e vince

San Donato Tavarnelle

0

Follonica Gavorrano

1

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Tempucci; Cecchi (77’ Menga), Cellai (67’ Maffei), Bruni; Pecchia, Borgarello, Falconi (82’ Seghi), Carcani; Purro, Calonaci (87’ Pazzagli); Manfredi (63’ Gubellini) all. Bonuccelli.

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1): Antonini; Matteucci, Pignat, Morelli; Kondaj (79’ Zona), Marino, Lo Sicco, Masini (73’ Gianneschi); Tatti, Bramante (79’ Pino); Arrighini (90+5’ Grifoni) all. Masi.

Arbitro: Targhetta di Castelfranco V.to

Marcatori: 65’ Kondaj

Note: ammoniti Falconi, Carcani, Kondaj, Tatti

TAVARNELLE - Amara sconfitta casalinga del San Donato Tavarnelle. Ingresso con in cani del Parco degli Animali di Firenze. Stessa disposizione in campo con il 3-4-2-1, stessa voglia per entrambi di vincere per essere tranquilli nell’ultima parte del campionato. Ma per i primi 20 minuti non succede quasi nulla e entrambe le formazioni giocano di rimessa senza farsi male. Poi la gara si accende e a segnare il cambio di passo è il primo calcio d’angolo della gara, lo batte il San Donato Tavarnelle. La fascia destra sembra essere il punto debole del Follonica Gavoranno e da lì al 28’ Purro calcia del limite dell’area piccola: para con qualche difficoltà l’estremo biancorossoblù. Al 41’ ancora Purro: ruba palla in area e calcia, la traiettoria impatta contro Morelli e finisce docile tra le mani di Antonini. Si rientra in campo con i grossetani più decisi: due angoli a fila nei primi due minuti e pericolo in area. Sul capovolgimento Borgarello fa sibilare la palla vicino al palo. Ci sono più emozioni nei 3 minuti iniziali della ripresa che in tutto il primo tempo. Il Follonica Gavorrano sembra aver alzato il baricentro dell’azione e al 65’ Tatti trova una prateria centrale, tira, il rimpallo di un difensore finisce a Kondaj che infila Tampucci in diagonale sotto la traversa. Finale concitato con Carcani su punizione, che centra la traversa. Finisce qui e la classifica del San Donato Tavarnelle che si complica.

Andrea Settefonti