San Donato Tavarnelle, inaugurato il ’nuovo’ campo sportivo

È tornato a splendere il campo sportivo di San Donato in Poggio. Mercoledì pomeriggio sono stati infatti inaugurati i lavori di riqualificazione dell’impianto che ha visto la posa del manto in erba sintetica. Un intervento da quasi un milione di euro, che diventerà per il San Donato Tavarnelle il centro sportivo del suo settore giovanile. Si tratta di un forte investimento voluto dall’amministrazione comunale chiantigiana e sostenuto dalla società giallo blu che milita in serie D. Oltre al manto sintetico, i lavori hanno interessato anche la nuova illuminazione dell’impianto, la recinzione e il risanamento geologico di tutta l’area. In quella che è stata un vera festa sportiva, a fare gli onori casa c’erano il sindaco David Baroncelli, l’assessore ai lavori pubblici Roberto Fontani, il consigliere delegato allo Sport Francesco Tomei e il presidente della società sportiva San Donato Tavarnelle Andrea Bacci. Dopo il taglio del nastro la festa è entrata nel vivo con un triangolare giovanissimi 2009 tra gli atleti della San Donato Tavarnelle, Sancascianese e Certaldo.

