San Donato, giornata sciagurata. Il Seravezza passa in superiorità

San Donato Tavarnelle 0 Seravezza Pozzi 2

SAN DONATO TAVARNELLE: (3-4-1-2) Leoni; Cellai, Maffei, Gistri (70’ Doratiotto); Dema (62’ Carcani), Falconi (73’ Menga), Borgarello, Senesi; Calonaci (70’ Bianchini); Gubellini, Manfredi (57’ Cecchi). all: Bonuccelli

SERAVEZZA POZZI: (3-5-2) Lagomarsini; Mosti, Coly, Sansone; Salerno (65’ Stabile; 70’ Sforzi), Menghi, Sava, Greco (86’ Bartolini), Bedini (75’ Accorsini); Benedetti, Bocci (65’ Paolieri). All. Brando

Arbitro: Andrea Copelli di Mantova

Marcatori: 56’ Benedetti (rig), 71’ Menghi

Note: espulso 55’ Cellai; ammoniti Borgarello, Bocci, Bedini, angoli 2-4

TAVARNELLE – Pesante sconfitta in chiave classifica per il San Donato Tavarnelle ieri al Pianigiani contro un Seravezza Pozzi quadrato e tatticamente ordinato per tutta la gara. Il San Donato Tavarnelle ha mostrato invece una buona ventina di minuti nel primo tempo, addirittura al 1’ un tiro dalla sinistra di Calonaci costringe Lagomarsini a deviare in tuffo. E ha ripreso a giocare tatticamente bene quando si è trovato sotto di due gol e con un uomo in meno per l’espulsione al 55’ di Cellai per fallo da ultimo uomo su Sava. La chiave dalla gara è proprio in questo episodio: retropassaggio avventuroso al portiere, ci si infila Sava che viene contrastato da Cellai. Per l’arbitro è rigore ed espulsione. In dieci contro undici, i gialloblù chiantigiani subiscono il raddoppio al 71’: Menghi lascia partire un gran destro dal limite dell’area, la palla balza davanti e Leoni e si insacca. A questo punto il San Donato Tavarnelle trova un moto d’orgoglio e si mette a giocare a calcio. Riesce a combattere a centro campo e all’84’ un tiro di Gubellini viene deviato, forse con una mano, e poi la palla rinviata. Nel primo tempo il Seravezza Pozzi si era reso pericoloso in particolare con Benedetti in almeno tre occasioni. Bello il recupero, al 28’ di Falconi che riesce a chiudere Bedini autore di un contropiede fulminante.

Andrea Settefonti