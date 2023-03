San Donato è tra i Borghi più belli d’Italia

Da oggi San Donato in Poggio è nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia. La cerimonia, alla presenza di Rosalba Cardinale, vicepresidente nazionale dell’associazione, si terrà oggi dalle 16.30 nel cuore medievale del borgo. Sarà Palazzo Malaspina a ospitare la cerimonia che prevede gli interventi del sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli, del sindaco di Greve Paolo Sottani, del sindaco di San Casciano e coordinatore dell’Ambito Turistico Chianti, Roberto Ciappi, e dell’assessora al turismo di Barberino Tavarnelle Tatiana Pistolesi. Sarà presentato un video promozionale dedicato a San Donato in Poggio, realizzato dal Comune (in replica la sera stessa alle 21.15 al cinema di San Donato in Poggio) e saranno premiati i vincitori dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco dal Comune "San Donato Borgo Fiorito". I migliori allestimenti floreali, creati dai cittadini davanti alle proprie case, saranno valutati da un gruppo di appassionati ed esperti. Ne fanno parte Stefania Morgani, Filippo Sarrimi, Paola Giuntini, i fiorai del territorio Maurizio Fiori e Marco Fantoni e la dipendente comunale di Greve in Chianti Alessandra Molletti.

Nell’occasione le porte di Palazzo Malaspina si apriranno anche per accogliere una speciale esposizione (visitabile oggi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19) con i manufatti e i capolavori artigianali dei professionisti che aderiscono al progetto del Comune di Barberino Tavarnelle battezzato "Tradizione artigiana".

An.Set.