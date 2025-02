San Donato di carattere. Decide un rigore in avvio

SANGIOVANNESE 0 SAN DONATO TAVARNELLE 1

SANGIOVANNESE (3-5-2) - Patata; Fumanti (21’ st Gianassi), Chelli, Santeramo; Pertica (29’ st Lombardi), Nannini, Pardera (14’ st Cenci), Foresta (24’ pt Della Spoletina), Pertici; Rotondo (14’ st Nieri), Gaetani. A disp: Barberini, Vietina, Bargellini, Arrighi. All. Bonura.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1) - Leoni; Croce, Falconi (40’ st Maffei), Cellai; Carcani, Borgarello, Pecchia (29’ st Dema), Purro; Segni (14’ st Senesi), Gistri; Manfredi (18’ st Gubellini). A disp: Tampucci, Cecchi, Menga, Bianchini, Pazzagli. All. Bonucelli.

Arbitro: Roberto De Paolis di Cassino (Angelo Di Curzio e Carlo Silvano di Civitavecchia)

Marcatori: 6’ pt rig. Borgarello (SD)

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Bonura, Croce, Gubellini, Carcani, Patata.

SAN GIOVANNI - Col minimo scarto il San Donato espugna il Fedini e guadagna tre punti d’oro in chiave salvezza. Gli ospiti partono alla grande tanto che al 6’ passano in vantaggio. Fallo in area - contestato - di Chelli su Segni, dal dischetto Borgarello batte centralmente Patata. La Sangiovannese accusa il colpo, sbanda a più riprese e in un paio di occasioni prima Purro di testa e successivamente Borgarello con una conclusione da distanza siderale vanno vicini al raddoppio.

Gli azzurri di casa costruiscono però due ottime palle da gol sul finale del primo tempo, prima Chelli di testa colpisce il palo e poi, nei minuti di recupero, Leoni compie un miracolo sull’incornata di Pertici portando i suoi in vantaggio al duplice fischio. Nella ripresa ci si aspetta una reazione della Sangiovannese che non arriva, al 32’ però i padroni di casa usufruiscono di un rigore per un fallo di mani in area, Gaetani calcia debole e centrale facendo fare bella figura a Leoni. Finisce qua, braccia al cielo per gli ospiti e tanta amarezza in casa dei locali.

Massimo Bagiardi