San Donato all’ultimo tuffo. Il pari arriva nel recupero

SAN DONATO TAVARNELLE: Leoni, Croce, Pecchia (65’ Manfredi), Gistri, Maffei (75’ Falconi), Bruni, Dema (86’Seghi), Borgarello, Doratiotto, Sylla, Senesi (88’ Menga). All Bonuccelli.

OSTIAMARE: Morlupo, Peres (86’ Mercuri), Pinna, Sacko (65’Angiulli), Senesi (89’Perroni), Lazzeri, Kouko, Rasi, Morano (73’Ciavarelli), Pontillo, Checchi. All. Minigleri.

Arbitro: Macrina di Reggio Calabria.

Marcatori: 58’ Senesi, 93’ Manfredi.

Note: ammoniti Sacko, Maffei, Lazzeri, Pecchia, Morlupo.

TAVARNELLE - Partita delicatissima per la classifica del San Donato Tavarnelle quella di ieri al Pianigiani contro Ostiamare. E che i chiantigiani sono riusciti a pareggiare solo al 93’ per un risultato che non è servito a nessuno: né al San Donato Tavarnelle per togliersi dalla zona rossa della classifica, né a Ostiamare invece per poter respirare. I chiantigiani ci provano subito, ma in avanti peccano di precisione: ci provano Doratiotto, Croce e Gistri ma niente da fare. Alla metà del primo tempo i laziali tentano con Senesi, fuori. Così come senza fortuna è un tiro di Pontillo. La parte finale del primo tempo è caratterizzata da imprecisioni: Bruni per i padroni di casa non trova la rete, Morano e Senesi lo imitano per i laziali. La rete dell’Ostiamare arriva al 58’. Senesi approfitta dell’imbeccata di un compagno per trovare in diagonale il gol. I gialloblù provano a reagire. Al 63’ è punizione dalla sinistra, pallone che spiove nel mezzo, sulla linea Kouko allontana la sfera. Sono però i laziali ad andare vicini al gol. All’80’ Senesi coglie in pieno la traversa. I chiantigiani subiscono e soffrono. All’85’ Leoni ferma di nuovo Senesi. Si va avanti e nel recupero il San Donato Tavarnelle pareggia. È il 93’, colpo di testa di Manfredi al termine di un’azione avviata da Borgarello e proseguita da Doratiotto.

Andrea Settefonti