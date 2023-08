San Casciano, Sagra del Leone Plastic Free

Stop alle stoviglie usa e getta, il materiale utilizzato per l’organizzazione della sagra di contrada è integralmente ecocompatibile. Da oggi a San Casciano il Leone fa festa con le buone pratiche ‘green’. La contrada capitanata da Alessio Batistini, propone il tradizionale appuntamento "Coccoli e Leone in amor vince chi frigge" fino a domenica in piazza della Repubblica, in pieno spirito plastic free. Ci saranno solo bicchieri ecosostenibili (distribuiti su cauzione) e tovaglioli di carta riciclata. "È – commenta Batistini –un piccolo ma significativo contributo alla nostra comunità. Per tre giorni bandiremo l’usa e getta, privilegiando l’uso di prodotti riutilizzabili e in fibra naturale. Vogliamo prevenire e ridurre l’impatto dei prodotti in plastica sull’ambiente".