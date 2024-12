San Casciano, il presepe in una vera stalla

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 25 dicembre 2024 – Era il 1988 quando il gruppo della parrocchia della chiesa di S. Maria ad Argiano decise di allestire il presepe in una stanza sotto la chiesa. Da allora è stato un continuo d’innovazioni, di ricerca nel migliorare anno dopo anno nuovi scenari. Il posto scelto si presta benissimo perché quella stanza in realtà è una vera stalla, con tanto di mangiatoia, quest’anno arricchita con una particolarità: la parete che la sormonta è stata disegnata interamente da dei giovani che hanno iniziato a creare il murales dal mese di novembre, Alice, Amelia, Kevin, Mirella, Alessandro, Lucrezia, Diego, Francesco, Vittoria, Sophie, Bianca, Giovanni ed Elena sono stati gli artefici, che seguiti dall’artista Daniela Holzinger, hanno disegnato la parete con attenzione e gioia.

Non solo, insieme a questi allievi, hanno contribuito anche due loro mamme, Susan e Claudia, mentre a realizzare il presepe, sono stati Matteo Piazzini, Samuele Nutini, Daniele Chellini e la signora Anna. Se fino a pochi anni fa si poteva osservare da un’unica prospettiva, quest’anno si può girare intorno ai tanti personaggi, scrutando all’interno delle casine, in mezzo ai vialetti e osservando i tanti animali sia domestici ma anche selvatici. Il tutto sotto la cupola di un cielo azzurro che a mano a mano cala il buio s’illumina di stelle. Il Presepe è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.30 in via Argiano accanto al civico 28 fino 6 gennaio 2025.