San Casciano, arriva il corso gratuito di primo soccorso alla Misericordia

San Casciano (Firenze), 2 novembre 2023 – Inizierà il prossimo martedì 7 novembre, ma chi è interessato ha solo poche ore per iscriversi: bisogna infatti farlo entro oggi, mercoledì 2 novembre. È il corso gratuito per soccorritori livello base che organizza la Misericordia di San Casciano in Val di Pesa e che si terrà martedì prossimo alle 21 nei locali della sede operativa in piazzetta Simone Martini.

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati a partire dal 16esimo anno di età. Sarà possibile seguire questo corso dove si apprendono le tecniche di primo soccorso grazie al quale i ragazzi (over 16) potranno fare, se vorranno, qualche ora di volontariato in Misericordia, e fare richiesta dei crediti formativi per la scuola superiore.

Per iscrizioni e per ulteriori informazioni è possibile contattare Jacopo Molinaroli, Federico Musciotto, Responsabili Operativi della Misericordia San Casciano, Tel 055820023 - e-mail: [email protected]