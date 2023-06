"Salviamo il sistema sanitario" Dirigenti medici in rivolta Presidio il 15 davanti alla Regione

"Il sistema sanitario è prossimo al collasso dopo oltre un decennio di definanziamento, chiusure di reparti, posti letto e servizi. Lo testimoniano le lunghe liste d’attesa, che costringono migliaia di persone a rivolgersi ai privati, mentre chi non può permetterselo, rinuncia sempre di più a curarsi. Anche in Toscana, per la progressiva riduzione degli organici, il personale è costretto a turni massacranti e obbligato a spostarsi da un ospedale all’altro per coprire i servizi: le condizioni di lavoro sono ormai insostenibili e tanti operatori pensano di dimettersi. La pandemia evidentemente non ci ha insegnato nulla e noi ci sentiamo traditi dalla falsa retorica degli eroi". Parole dure quelle delle rappresentanze dei dirigenti medici veterinari e sanitari che hanno organizzato il 15 giugno dalle 14 una manifestazione in piazza Duomo davanti alla presidenza della Regione, che proseguirà alle 15,45 con un incontro al Teatro della Compagnia in via Cavour 50Rosso. "Chiediamo l’appoggio dei cittadini alla nostra mobilitazione - si legge in una nota - I tagli colpiscono noi quanto loro e non accetteremo oltre di essere insultati e aggrediti per carenze di cui non abbiamo responsabilità".